El PP o com controlar la Generalitat amb decrets i ordres partidistes

El govern espanyol va canviar el mateix dia de les eleccions catalanes el paraigua legal en virtut del qual té intervingudes les finances de la Generalitat: per art de màgia va passar de ser la llei d’estabilitat pressupostària a ser l’article 155 de la Constitució, sota el qual s’ha anul·lat l’autogovern català i Catalunya és gestionada a distància des de Madrid.

A efectes pràctics no canvia res, o gairebé res. Però la lectura jurídica i política és una altra. Amb aquest canvi es demostra que la cobertura legal per intervenir les finances catalanes decretada el 15 de setembre, amb l’objectiu que no es destinés diner públic a l’organització del referèndum de l’1 d’octubre, era inexistent, ja que la Generalitat no incomplia cap dels preceptes que la mateixa llei posa com a condició per ser aplicada.

Per això quan el govern espanyol ha vist que estava trepitjant terreny relliscós i s’arriscava a quedar en evidència davant possibles recursos als tribunals, ha decidit canviar sense manies d’argument i agafar-se al 155, que, com ja s’ha vist, dona carta blanca al govern espanyol per fer el que vulgui amb les institucions catalanes. Assistim per enèsim cop a una utilització arbitrària de la llei en benefici d’objectius polítics, en aquest cas la lluita contra el referèndum. També hem vist com s’aplicava el 155 com si fos una piconadora -amb decisions com la destitució de tot el Govern- obviant, com destaca el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, “els criteris de gradualitat i proporcionalitat”. I això per no citar els constants recursos davant del TC per bloquejar lleis catalanes de caràcter social, o el fet d’ignorar-ne d’altres, com aquella que portava a renovar el sistema de finançament autonòmic el 2014, un finançament que està encallat des de llavors. El PP, que es presenta davant la societat catalana i espanyola com el paladí de la llei i l’estat de dret, és el primer que se’ls salta. El mateix TC ha hagut de tirar enrere el pagament de la indemnització a Florentino Pérez pel Castor.

Si algú a Madrid vol saber per què molta gent a Catalunya ha perdut la fe en l’estat de dret que regeix a Espanya, i en el seu sistema institucional, només ha de repassar els fets que s’exposen aquí. La llei ha de ser igual per a tots i no pot ser utilitzada de manera partidista i oportunista, com fa el PP.