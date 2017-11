El PP serà jutjat com a partit polític per obstruir una investigació

El Partit Popular s’asseurà al banc dels acusats com a organització política després que l’Audiència Provincial de Madrid hagi rebutjat els recursos presentats per tots els acusats en el cas de la destrucció dels ordinadors de Luis Bárcenas. Serà la primera vegada a Espanya que un partit és processat com a persona jurídica en un cas de naturalesa penal que, en última instància, podria acabar amb la seva dissolució.

Els fets que es jutgen són greus: el PP està acusat d’encobriment i danys informàtics per haver ordenat la destrucció dels discos durs d’uns ordinadors que eren propietat del seu extresorer Luis Bárcenas, i que podien contenir informació cabdal per a la investigació del finançament irregular dels populars. Es tracta d’uns ordinadors que encara eren al despatx que Bárcenas ocupava a la seu de Génova tot i haver sigut oficialment acomiadat, i que, quan ell va confessar, diversos empleats del partit van destruir formatejant-los fins a 35 vegades. Quina millor prova que el PP tenia pànic que el contingut d’aquests ordinadors arribés als investigadors?

Si el PP és condemnat per aquests fets podria haver de fer front a fortes sancions i penes. D’entrada hauria de pagar una multa milionària; es podria veure obligat a dissoldre’s; a tancar els seus locals; estaria inhabilitat per obtenir subvencions, contractar serveis públics, etc. Seria, en definitiva, la mort civil del PP, que hauria d’abaixar la persiana i refundar-se.

Tot això a les portes que el cas Gürtel quedi vist per a sentència aquesta mateixa setmana, i dies després que el cap de la UDEF que porta la investigació digués en seu parlamentària que hi ha anotacions que “indiciàriament” apunten directament a Mariano Rajoy com a beneficiari de comissions. Potser amb el Procés ens havíem oblidat que el PP està assetjat per la corrupció, que aquells que es vanten d’haver retornat Catalunya a la legalitat tenen un munt de problemes amb els tribunals. I les sospites no afecten només persones individuals, sinó l’estructura del partit com a tal, que s’hauria finançat de manera il·legal al llarg de dècades, trencant així les regles del joc democràtic.

Convé tenir-ho en compte de cara a la campanya electoral del 21-D, en la qual el PP i els que li donen suport a Madrid parlaran molt de legalitat.