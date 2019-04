PSOE: Ciutadans i diàleg són incompatibles

AQUESTA SETMANA començarà la campanya electoral de les espanyoles del 28 d’abril i encara que només sigui perquè quedi dit (com els advocats defensors dels presos polítics amb els vídeos que el jutge Marchena no deixa contrastar amb les declaracions creatives dels testimonis al Tribunal Suprem), constatem que el programa del Partit Popular i de Ciutadans pel que fa a Catalunya consisteix en reduir-la a una província. El to de “I dos ous durs!” amb què es refereixen a l’ensenyament, a TV3 o als Mossos és d’una fatxenderia pròxima a la que mostra la ultradreta. Si alguna vegada ha quedat clar que Espanya es vertebra contra el poder polític i econòmic de Catalunya és en el 28-A. I el PSOE ha de saber que no es pot festejar amb Ciutadans a Espanya i pretendre que ens empassem que representa cap diàleg amb Catalunya. Al contrari, el manté al mateix sac del 155 que va avalar.