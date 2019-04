El PSOE convida Vox al debat

PEDRO SÁNCHEZ HA preferit Atresmedia que TVE per al debat electoral. Per què un president socialista menysté la tele pública? La resposta és Vox. Sánchez vol Vox al debat perquè divideix la dreta i mobilitza l’esquerra. I a partir d’aquí, avall que fa baixada, anem a una privada i ens inventem un criteri: diu el PSOE que vol un debat amb “partits que presentin candidatures a totes les províncies i que, segons l’enquesta del CIS, superin el 10% d’intenció de vot a nivell nacional”. Puc sentir com donen copets a l’esquena a l’estrateg que s’ho va inventar. Casado, Rivera i Abascal (i Valls) van compartir manifestació a la plaça Colón i Sánchez els ho vol recordar a la cara. Que el debat sigui la posada de llarg de la ultradreta és una minúcia en comparació amb la possibilitat de guanyar les eleccions. Gràcies, PSOE. Si algun dia la dreta i la ultradreta juntes us guanyen, recordeu el dia que els vau posar la catifa (vermella) al debat.