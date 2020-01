No t’estranyis, PSOE, que vagin contra tu

EL PSOE S’HA HAGUT d’enfrontar al fet que, per a la dreta nacionalista espanyola, avui repartida entre el PP, Vox, Ciutadans i milers de funcionaris a la judicatura, l’exèrcit i la policia, els socialistes no són gaire més que la coartada necessària per poder dir a Europa que Espanya és una democràcia. Mentre el PSOE s’ha limitat a ser l’altra cara del bipartidisme, a repartir-se els càrrecs amb el PP, a salvar la monarquia i a votar el 155, ha estat constitucionalista. El PSOE ha viscut per demostrar a l’Estat que era digne dels seus secrets. Avui ha de sentir-se dir que d’espanyols autèntics només n’hi ha uns, els hereus dels que van guanyar la Guerra Civil. A Catalunya això ja fa temps que estava clar. Per això més de dos milions de catalans volen votar a favor de la independència.