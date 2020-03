París, ¿refugi d’estrangers? (1935)

260x366

He pensat que en aquests moments els nostres lectors llegirien amb gust uns reportatges sobre la vida que fan avui els estrangers a París, esdevinguda, a causa de la crise que augmenta de dia en dia, una de les ciutats més cares -potser la més cara- del món. I la més poc disposada a deixar que us hi guanyeu la vida. La vida dels estrangers a París era abans fàcil i agradable. Fins n’hi havia que se n’hi anaven a provar fortuna... La guerra ho va espatllar tot... desgraciadament per als que es veuen obligats d’anar-hi a petar empesos pels huracans que en èpoques determinades s’emporten els homes a través de les muntanyes, fins a passar el límit nacional... Avui, especialment, que París està ple d’espanyols, entre els quals hi ha molts catalans, [...] Trobem Indalecio Prieto, l’ex ministre de Finances i d’Obres Públiques de la República, embolicat amb la seva bata i la seva boina, estirat en una butaca al costat del balcó. Ha passat una mala nit i es queixa de dolors al costat. Cau un xàfec i el mal temps acaba d’arreglar-lo. -¿Què tal, Prieto?-li dic. -Fumut, filla. -¿Li sembla que parlem una mica de la seva fugida d’Espanya? Prieto sospira. S’aixeca i va a cercar un quadern de notes. Pel camí s’atura davant d’una tauleta plena de diaris espanyols i francesos. Agafa La Gaceta del Norte i la desplega. Al mig hi ha una caricatura seva a dues tintes, amb la boina i una brusa. - Mire, aquí estoy yo -diu Prieto, somrient, mirant-se el ninot. I va i li fa un petó. Torna a seure, amb el quadern de notes als dits. Hi ha escrita una tirallonga en taquigrafia, perquè una de les habilitats de “Don Inda” és la taquigrafia. Ell mateix s’ha fet l’interviu. I me la dicta. M’adverteix que no vol fer declaracions polítiques per a Espanya, perquè entén que seria inútil. En canvi, em parla de la seva tercera fugida a França, ara. La primera fou l’any 1917 i la segona l’any 1930. I diu: -Miri, com que la Història no s’aturarà davant de detalls tan insignificants i a mi no m’importa, en aquest cas, restablir la veritat, vostè pot triar, entre les distintes versions circulades, la que li sembli millor. La més divertida i pintoresca de totes és, per de prompte, aquella que diu que vaig passar la frontera ficat dintre d’una gàbia de toros de lídia, aprofitant la tramesa d’una corrida andalusa al Migdia de França. La cosa no pot ésser més inversemblant: figuri’s una corrida de toros a França el mes de novembre, i a mi dintre d’una setena gàbia, com a sobrero. Hi pot afegir que, en passar la duana, jo, per a dissimular millor, vaig tirar guitzes i vaig bramular dintre de la gàbia i que ho vaig fer divinament. -També es va dir que havíeu fugit disfressat de frare. Prieto se’n riu. -De pinta de frare ja en tinc, ja... ¿No diuen de quina orde era l’hàbit? [...]