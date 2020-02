Mira que últimament molta gent només em preguntava què creia que passaria amb el conveni, i vist com estaven funcionant les coses no ho tenia gaire clar. Però per fi, i ja era hora, hi ha per primera vegada a la història un conveni per al futbol femení. I hauria d'estar contenta, hauria d'estar fent salts d'alegria perquè és un pas molt important per a totes les jugadores i per a les futures futbolistes que es trobin amb moltes més facilitats de les que han tingut algunes jugadores actuals. Per si no esteu al dia us posaré les condicions que s'han firmat.

En primer lloc –punt en el qual ha costat molt que es posessin d'acord els diferents interessos–, que en els contractes hi ha d'haver mínim un 75% de jornada laboral. Els clubs demanaven poder fer contractes amb el 50%. Només comentar que com a tot esport d'alt rendiment s'entrena i es treballa 24/7 sense tenir en compte la quantitat de viatges que hi ha setmana sí setmana no. El segon punt, un sou mínim de 16.000 € amb jornada laboral completa i de 12.000 € les jornades a temps parcial. Sé que moltes direu que hi ha molta diferència amb el futbol masculí però cal tenir en compte que aquest és el punt de partida i que això ja no t'ho podran treure, només es pot seguir creixent. Per fi, hi ha un apartat que parla sobre l'embaràs i et dona el dret a renovar un any més en cas d'embaràs en el teu últim any de contracte, és totalment lícit que es tracti l'embaràs de forma natural ja que les jugadores són dones i es poden quedar embarassades si volen i sense patir per la seva carrera futbolística.

Aquests serien tres dels punts que més s'han comentat en tot aquest temps, des del mes de desembre que hi va haver la vaga fins ara. En un principi tenien com a data límit el 20 de desembre, però no es va firmar fins al 18 de febrer. S'ha fet un pas, probablement minúscul per tot el que s'ha de fer, però ara ja s'ha arrencat i no s'ha de parar, aquest conveni s'ha de revisar any rere any, i el millor que ens podria passar és que les condicions millorin amb el temps, perquè és totalment necessari i quasi de forma imperativa que les futbolistes de la lliga de Segona Divisió que es diu Reto també estiguin incloses en aquest conveni, perquè també entrenen i viatgen quasi igual que les de la Primera Divisió. Per això he començat dient que hauria d'estar contenta i ho estic a mitges, perquè vull pensar que en algun moment farem les coses amb sentit i pensant en el global del futbol femení.