Pau Casals i la realitat catalana

Quan hom parla de poble i cultura i, en el nostre cas, de poble i cultura catalana, i hom pretén de posar en dubte la capacitat històrica d’aquests dos elements, de fondre’s en un de sol, cal posar en primer terme davant dels ulls dels obcecats, dels escèptics o dels malèvols, la figura i l’obra de Pau Casals. Perquè se’n deriva no sols un exemple, sinó una veritat: que la cultura catalana, cultura de tot el nostre poble, única i amb plena aspiració d’universalitat, ha trobat en alguns homes i en el més il·lustre dels catalans vivents, Pau Casals, la realització més colpidora, més acabada, d’aquesta indispensable fusió de cultura i poble, la qual és un fet de vida o mort. I tanmateix hom ha volgut que ens fos negada. [...] Cal parlar a la nostra gent de tot això, o almenys d’allò que sigui possible de parlar de tot això, i no renunciar-hi en cap moment. Massa catalans són professionals de l’oblit i d’escapolir-se. Massa gent, aquí i a tot arreu, fuig d’estudi i de feina. La idea de cultura que gent com Pau Casals porta al món es concreta en la idea de llibertat i és absolutament impracticable sense l’exercici, també concret, d’unes llibertats. Per tant, hi ha una realitat catalana no representada entre nosaltres i tanmateix genuïna i representativa. Convindria que cadascú s’apuntés a ocupar-se d’una part d’aquest treball, de continuar la “representació” de l’autèntica realitat catalana. No n’hi ha prou que ho faci un músic genial de noranta-cinc anys ni tampoc els altres artistes que amb una projecció universal aporten arreu del món llur representativitat catalana amb el mateix esperit, amb desmentiment de tota petitesa, de tot desarrelament i, sobretot, de tota separació de poble i cultura. No fa gaire ens referíem a la tasca dels pedagogs, de l’escola pedagògica feta per alguns homes nostres (i dones, ei!), i de les institucions que els honoraren. Antoni Tàpies, en un article ressonant, parlava en aquestes pàgines per ell mateix i pels artistes com ell. Fets com el mil·lenari de l’Abat Oliba o el II Congrés Jurídic Català han donat ocasió a definir-se a gent dels rams respectius, com la campanya “Català a l’escola” féu amb tantes institucions al seu dia i per la catalanització de les consciències. [...]