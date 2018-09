Pedro Sánchez, apliqui’s els consells

DIU SÁNCHEZ que Torra pari de gesticular i a continuació envia a Catalunya 600 policies en un lamentable postureig autoritari, perquè aquí, com Sánchez sap, ja en tenim, de policia, i som una societat pacífica. Afirma Sánchez que abans de parlar amb Espanya, Torra ha d’impulsar un diàleg entre catalans. Entesos. ¿I el diàleg entre espanyols, com el tenim? Perquè la seva proposta d’un nou Estatut per a Catalunya se la van carregar Casado i Rivera als cinc minuts (i de passada li estalviaven la feina de dir-ho a Susana Díaz). ¿O és que només estan d’acord a enviar policies? Diu Sánchez que Torra només parla per la meitat dels catalans. Entesos. ¿El rei va parlar a tots els catalans el 3 d’octubre? ¿I Sánchez mateix creu que ens va parlar a tots quan va dir que “ni el supremacisme ni el racisme poden ser la solució a la crisi catalana”? El principi de realitat és per a tothom.