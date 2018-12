ABANSD’ARA

Pedrolo: cinco novelas (1972)

De la crítica literària de Josep Faulí i Olivella (Barcelona, 1932-2006) a Diario de Barcelona (11-VI-1972). Set dies després de sortir aquest article, Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990) va escriure una carta a Faulí en què destacava aquesta confidència: “La llàstima és que no pugui publicar les novel·les que he escrit durant els darrers anys, pràcticament totes tombades per la censura (set de prohibides). Sempre m’he trobat amb aquesta pega, però mai com ara. Probablement perquè jugo més fort que no jugava aleshores i cada cop, doncs, molesto més el sistema”. El 2018, que ara s’acaba, ha estat l’Any Pedrolo, commemoratiu del centenari del seu naixement.