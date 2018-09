Periodistes d''El Mundo' contra Arcadi Espada

Una cinquantena de redactors d''El Mundo' han adreçat una carta al director del mitjà, Francisco Rosell, en la qual protesten per la publicació d'un article homòfob d'Arcadi Espada. Deia el subtil columnista que a Gabriel Rufián calia etzibar-li: “La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?” Està bé que una redacció vetlli pels valors del diari. I és valent que denunciïn una certa deriva de la capçalera cap a l'insult groller, generalment testosterònic. Els periodistes es queixen, per exemple, que la revista 'Actualidad Económica', del mateix grup, es manifestés en portada “a favor de las putas y en contra de la mojigatería en general”.

També citen el seu llibre d'estil, quan recorden que el diari té com a norma “excloure de les columnes firmades els insults i les crítiques extremes com, per exemple, la comparació del responsable dels serveis informatius de TVE amb el dirigent nazi Joseph Goebbels”. I aquí és quan ja se'm congela l'aplaudiment. Una cerca ràpida em permet trobar comparacions amb Goebbels en un article de Carmen Rigalt (titulat 'El puto procés'), una entrevista a Gabriel Tortella, una columna de Josep López de Lerma o una altra de Sebastián Urbina. No recordo la queixa pública dels camarades del diari, expressant la seva repulsa per aquests paral·lelismes que el diari té sempre tant a mà, quan es tracta d'analitzar la situació catalana. Només amb les analogies de Losantos entre TV3 i el nazisme podria omplir un parell de dotzenes de columnes. ¿Invocar un règim que va deixar sis milions de morts no és una “exageració extrema”, de les prohibides pel llibre d'estil? És una nova demostració de com, contra Catalunya, tot s'hi val des de la premsa d'estat. Incloent-hi insults, rebuts pels silencis habituals, eixordadors en la seva complicitat.