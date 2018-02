Perquè el MWC continuï a Barcelona

SERIA MÉS creïble la preocupació de la Moncloa per la continuïtat del Mobile a Barcelona si hagués facilitat la construcció del corredor ferroviari mediterrani o la millora de les connexions internacionals del Prat, o no hagués pressionat empreses perquè portessin la seva seu social fora de Catalunya, o no hagués aprovat la llei que ho va fer més fàcil. I, sobretot, seria molt més creïble si no fos el responsable de les imatges de Catalunya que més han alarmat l’opinió pública mundial: les de les càrregues policials de l’1-O. Fa uns mesos The Times va demanar a Rajoy que no s’assemblés a Putin empresonant opositors, i ahir li va suggerir que negociï amb Puigdemont. Si volen tornar a la normalitat que mirin en què poden col·laborar. Continuar ignorant la realitat, a més de ser greu, és ridícul.