ABANSD’ARA

D’un reportatge d’autoria desconeguda. Aparegut tal dia com avui a La Publicitat (26-VII-1923). Per la signatura enigmàtica “X. (Jerusalem)” i el to planià s’intueix que és una traducció. Després de la Gran Guerra va rebrotar en la jove generació periodística catalana la fascinació per llunyanies que ja havien idealitzat vells relats d’agents del colonialisme.