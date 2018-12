La Pilota d’Or del Madrid

Poc s’ha parlat en terres catalanes del fet que aquesta setmana s’ha entregat una nova edició de la Pilota d’Or. Normalment era tema de grans debats, tertúlies, pàgines de diari i fils de Twitter. Però aquesta vegada ha passat bastant desapercebut. I un dels principals motius és que el guardonat no era ni Messi ni Cristiano. L’altre, i potser més important, és que el premi ha perdut gran part de la poca credibilitat que ja li quedava en no figurar l’argentí entre els finalistes. De fet, sempre ha resultat estrany que es doni un premi individual en un esport col·lectiu en què a més és molt difícil avaluar i diferenciar els esforços, més enllà dels jugadors que marquen clarament les diferències allà on juguen, i aquí trobem clarament Messi. Com a mínim per estar entre els tres primers del món.

Però no, el pes del Mundial ha estat vital i Modric s’ha acabat enduent el premi després d’una temporada en què va guanyar la Champions i va ser finalista de la Copa del Món, i havent guanyat ja el premi The Best de la FIFA. I el croat és un grandíssim jugador. Però no està a l’altura de Messi i ni tan sols de Cristiano. Com voldria dir Griezman, no menja a la mateixa taula. Però aquests premis necessiten fugir una mica de la idea que sempre guanyin els mateixos i els ha anat la mar de bé que no guanyés cap dels dos. I sabeu qui és el que està més content de tot plegat? Exacte, el Reial Madrid.

Perquè, tot i marxar Cristiano, segueix sent un jugador blanc el que ha guanyat el premi. I per tots aquells que critiquen el president que no sap fer de secretari tècnic o que no ha reforçat bé la plantilla després de la marxa del portuguès, això el reforça. El Madrid té quatre jugadors del millor onze, segons The Best, i set jugadors entre els 30 millors de la Pilota d’Or -el Barça només té Messi, Suárez i Rakitic-. Fins al punt que Florentino Pérez va pujar a l’escenari de la gala a felicitar Modric, a fer-se una foto amb ell i a treure pit que no només guanyen Copes d’Europa sinó que també guanyen Pilotes d’Or, ja que en porten 17.

I mentrestant, Cristiano i Messi mirant-s’ho per la tele. És un dir, perquè no van voler assistir a la gala. El que no pot ser és que quan guanyes és el millor premi del món i quan perds no val res. Jo sempre he estat més partidari d’aquesta segona opció. I més després de veure Florentino traient pit per aquest guardó. Els culers no necessiten cap Pilota d’Or per entendre que el millor jugador que han vist mai és Leo Messi, i, per sort, encara juga cada setmana amb la samarreta del Barça.