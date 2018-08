Pisarello, entre el viatge semioficial i les vacances pagades

LA LÍNIA ENTRE un viatge oficial i unes vacances pagades per tots és molt fina si ets tinent d’alcalde de Barcelona i te’n vas un mes al teu país natal amb la família amb una agenda amb actes institucionals i temps de descans. Hi ha polèmica, que sempre es pot resoldre explicant que Gerardo Pisarello ha pagat una part del viatge i deixant que l’oposició faci d’oposició, és a dir, que es queixi per tot. Però la línia és inexistent per a la premsa que ha decidit explicar-ho de tal manera que, si no es llegeix amb detall, sembla que Pisarello hagi passat dies de vi, roses, vicis cars i hotels de cinc estrelles pagats per tots. Mirin com canvia un fet només amb el titular, i tots dos són veritat. La Vanguardia : “L’Ajuntament paga part d’un viatge institucional de Pisarello”. Que dit així fins i tot sembla que el tinent d’alcalde hagi tingut una generosa contribució a l’erari pagant-se ell una part del viatge oficial. Llegit a El País, en canvi, el pecat és gros i la copecadora l’alcaldessa: “Colau paga al seu número dos el vol i despeses d’un «viatge oficial» d’un mes al seu país amb 14 dies lliures”. Un detall subtil: que el diari posi entre cometes «viatge oficial» significa que ho posa en dubte, cosa que afegeix pes a la polèmica. I a l’extrem, Crónica Global: “Què va fer Pisarello durant les seves vacances amb diners públics?” Ja hi havia prou polèmica amb la veritat per haver d’exagerar-la.

El gos d'Amancio Ortega

La recollida de caca de gos d’Amancio Ortega a la Corunya que va avançar en exclusiva La Opinión de A Coruña segueix mereixent titulars. El del Faro de Vigo és elogiós: “Amancio Ortega, exemple de civisme”. La relació entre part de la premsa i el poder econòmic sempre té elements de vassallatge, però en el cas del fundador d’Inditex, la cosa té tela.