Posa un emoji al teu audímetre

Em va donar la idea el lector Eduard Cabús comentant a Twitter la notícia que acabava de penjar sobre les pèssimes audiències del discurs del rei a Catalunya. Jo explicava que la Corporació només l’havia ofert al 3/24 i que allà tot just l’havien seguit 18.000 persones, una xifra paupèrrima. I l’Eduard Cabús m’aclaria: “Ep, a mi no m’hi compteu, que jo me’l vaig mirar per criticar-lo”. Ho deia mig en conya, esclar, però vaig pensar que tenia part de raó: la mesura de les audiències no s’hauria de conformar a recollir quanta gent hi ha escarxofada al sofà, sinó que hauria de poder explicar-li a l’anunciant quines reaccions tenia el públic davant d’un determinat programa.

La manera més raonable de fer-ho és que, allà on hi hagi un audímetre, es puguin enviar des del mòbil emojis, que són el llenguatge universal de les emocions. De fet, si Facebook ha deixat de valorar-ho tot amb un ambigu like per deixar posar carones amb diferents estats d’ànim és per alguna cosa. El màrqueting del present immediat i del futur que ve passa per poder identificar aquestes emocions: qui vol col·locar un anunci enmig d’un programa que enganxa, però alhora deprimeix, per exemple?

Així, quan emetessin el discurs del rei -per exemple- es podrien anotar tots els cors que se li envien, però també les cares enfadades i tenyides de vermell, en veure un cap d’estat a qui ningú no ha votat donant lliçons sobre principis democràtics. Una connexió dels programes matinals de Telecinco o Antena 3 des del lloc d’un succés podria matisar-se amb cares de color verd, que indiquen la proximitat d’un vòmit, quan l’espectador senti que Ana Rosa Quintana o Susanna Griso han rebentat el morbòmetre.

¿Que Javier Cárdenas torna a barrejar ciència i (dubtós) entreteniment? Emoji del mico cobrint-se els ullets. ¿Que Pablo Motos entrevista una actriu i la incomoda amb les seves preguntes masclistes? Carona avergonyida. ¿Que Telecinco exposa les despulles de la seva última joguina definitivament trencada? Icona esglaiada i tenyida de blau, amb les mans a la cara, com si fos El crit d’Edvard Munch.

Però probablement el resultat no seria gaire indicatiu de la realitat. Com que soc optimista de mena, penso que el públic que deplora les emissions televisives més abjectes troba una alternativa millor abans que empassar-se un programa només per constatar com és de dolent. Atribuïen la frase al gran Groucho Marx: “Trobo la televisió molt educativa. Cada cop que algú l’engega, me’n vaig a una altra habitació i llegeixo un llibre”.