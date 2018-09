Posar-se al lloc de l’altre, des de la presó

AL LLIBRE Escrits de presó, que dimecres que ve serà presentat a Barcelona, Joaquim Forn, el que va ser conseller d’Interior, reflexiona sobre si ara fa un any l’independentisme va saber entendre el patiment de gent de bona fe que va arribar a témer que els seus estalvis acabarien atrapats en un “ corralito ” o que va comprar provisió extra de menjar pel que pogués passar. O que, senzillament, no volia triar. Aquestes pors van ser induïdes pel govern espanyol i vergonyosament amplificades per les televisions i la premsa d’estat. I no han parat. Continuen parlant de violència. Per això, la reflexió de Forn és d’una gran generositat. Preguntar-se des de la presó què no es va fer bé amb la gent del carrer i demanar de posar-se en el lloc de l’altre és d’una grandesa que no tenen els seus carcellers.