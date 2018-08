Postal de vacances

Astimada Cuca, astic ca no puc. Ma fan tornar da las vacansas, ca astava jo divinament a la playiqui, al chiringo, amb el meu xurri i el meu bodyguard, par anar a treure llaços a Sant Kevin de Vallfosca (un pueblucho catalán). Aspera’t, ca poso el corrector da word, ca si no m’ho subratlla tot (par sort amb vermell i no amb groc, lagarto, lagarto). Ja està posat. Però encara que estigui posat, tu, Cuca, léelo todo con mi acento, no ho llegeixis amb accent de Vich, que encara em diran 'lacy'. I llegeix-ho també amb el meu to de cabreo habitual, que el to normal ja no em surt ni quan ma fan un massatge. De dependenta en una botiga Nespresso duraria dos minuts.

Doncs (ai!, vull dir 'pues') lo que et deia. Que em van fer venir a treure llaços amb Only the Lonely. Però el cap de gabinet va dir-nos: “Amb cúter no, que llavors us diran violents els dels mitjans nazis”. I amb l’uniforme de desinfecció tampoc que fareu plorar els nens afroamericans i us vindran a perseguir les abelles. És mono, no, el uniforme? L’ha encarregat la Marisa per Amazon. Però a lo que íbamos. Ens va dir el cap de gabinet que els havíem de treure amb les mans pròpiament. I per sort, el Pipe i la Choli, que són un amor, van anar-hi abans (ui, qué asco, he fet un pronombre!) i ens els van afluixar. I com que alguns no es podien afluixar (las viejas nazis éstas son tan totalitarias que saben hacer nudos dobles) doncs el Pipe i la Choli els van tallar i en van posar de nous, però facilitos de treure. Perquè a un telediario no et donen més de cinc minuts i si surts traient el lazo i et costa molt, el règim nazi i sus palmeros es burlen de tu. Ell anava a davant i jo al darrere traient els que ell es descuidava. Si és que les dones, tia, sempre al darrere dels tios, recollint el que es deixen... Ens queda tant camí... Ei! Tranqui! No et pensis ara que me he vuelto una feminista lilaza, eh?