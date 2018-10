Un ‘Preguntes freqüents’ discret, però líder inequívoc

El Preguntes freqüents va tornar a ser l’espai més vist de la nit dels dissabtes, però ho va fer amb un dels seus resultats més discrets: 275.000 espectadors i una quota de pantalla del 18,1%. Però, tot i caure per sota de la barrera psicològica dels 300.000 seguidors, va superar a bastament el seu rival més directe, La Sexta noche, que es va haver de conformar amb 88.000 telespectadors i un 5,5% de share. De fet, va ser un dia bastant funest per a la segona cadena d’Atresmedia, ja que va quedar en setena posició, per sota d’una televisió temàtica com Energy.

El Sábado Deluxe va funcionar millor, comparativament, ja que va aconseguir arribar al 13,4% de quota i a 203.000 fidels de mitjana.