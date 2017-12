La nova fase del Procés s’ha de construir sobre unes noves bases

La ciutadania catalana va viure ahir un nou capítol derivat de la ignominiosa aplicació de l’article 155 i la persecució judicial contra el Govern que va organitzar l’1-O: el president Carles Puigdemont va haver de fer el tradicional discurs de Cap d’Any des del seu exili de Brussel·les, talment com en els temps foscos del franquisme. En el seu discurs Puigdemont es va dirigir al president espanyol, Mariano Rajoy, perquè accepti d’una vegada la realitat sorgida de les urnes el 21-D, la majoria absoluta independentista, i accepti començar una negociació per sortir de l’atzucac actual, caracteritzat per la repressió i la paràlisi política.

No li falta raó al president, i fa bé de remarcar la legitimitat democràtica del resultat de les eleccions, que de ben segur ha sorprès les cancelleries europees, que confiaven en la recepta de Rajoy. La jugada del 155 ha suposat per al president espanyol que el seu partit quedi reduït a la mínima expressió i que els independentistes continuïn sent majoritaris a la cambra. En unes condicions veritablement hostils, els partidaris d’un estat propi van augmentar en vots respecte al 2015 tot i baixar unes dècimes el suport percentual a causa de la pujada de la participació.

Tot i així, la nova fase del Procés, després del que s’ha viscut en els últims mesos, s’ha de construir sobre unes noves bases, que passen indiscutiblement per ser més transparents, realistes i sincers. Tots els actors han de posar les cartes sobre la taula i explicar quins són els pròxims passos i com s’aconseguiran els objectius fixats. Ja no és temps d’astúcies sinó de política amb majúscules, de veritat i de certeses per fer front a una situació de gran complexitat.

En aquest sentit Junts per Catalunya i ERC han d’aclarir quin és el pla per aconseguir la investidura de Puigdemont i, si no és possible, explicitar quin és el pla B per conformar un executiu sòlid i cohesionat, que recuperi les institucions i doti de tremp l’acció governamental, que ha quedat greument afectada pel 155. La ciutadania ja no pot estar més temps pendent de les ocurrències d’uns i altres, de les maniobres i els estratagemes. És hora de posar fil a l’agulla, de treballar en positiu i per a tothom, de demostrar que hi ha un projecte per a Catalunya pel qual val la pena lluitar.