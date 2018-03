Projectes que encomanen positivitat

“No em motivava ni m’agradava l’escola, però un entrenador de bàsquet em va fer canviar d’opinió. Em va fer veure que, si no canviava d’actitud, em deixaria sense jugar”. La vida de Hamza Driouich, un noi que tenia problemes per combatre els estereotips i per trobar el seu lloc en una societat que el mirava sempre amb desconfiança, va trigar a fer un tomb. Tot i haver nascut a Catalunya, tenia problemes per trobar el seu camí. L’amenaça va funcionar i la seva actitud va canviar. “He de reconèixer que al principi només em portava bé com a excusa per jugar a bàsquet, no ho sentia, però després vaig reflexionar, vaig obrir la ment i vaig interioritzar que havia de canviar a tot arreu”, assegura. La metamorfosi va ser tan gran que el jove, que es va posar a estudiar econòmiques a la Universitat de Barcelona, ha engegat una escola de bàsquet en un barri antigament molt marginal als afores de Casablanca, Aïn Sebaa. “On ara hi ha la pista de bàsquet abans hi havia un focus de droga”, diu. El seu és un dels casos d’èxit amb el qual el programa BQ Solidari resumeix els seus objectius.

Ens passem la vida destacant els entrenadors que han tingut un paper clau en l’evolució de les grans estrelles, però sovint oblidem els tècnics que han evitat que la canalla vagi pel mal camí. Un viatge al Senegal va canviar la perspectiva de Vidal Sabater, el promotor d’aquest projecte que apadrina la Federació Catalana (FCBQ). “Vaig anar a impartir un curs de bàsquet a Kolda, però quan vaig conèixer la realitat local em vaig adonar que no tenia cap sentir quedar-me en els aspectes tècnics i tàctics. Vam crear una metodologia que motivés els professors i transmetés valors als jugadors. A més, vam introduir aspectes com la potabilització de l’aigua i la lluita contra la malària o la sida”, explica. Fer cas a Jorge Valdano i posar l’esport -ell deia el futbol- per darrere de les coses importants de debò.

El projecte recull les iniciatives que neixen dels clubs, les orienta i les enforteix. “Intentem que els clubs que fan aquests tipus d’accions, com el Masnou, el Sant Cugat o el Gavà, tinguin més repercussió i ajuda en temes de finançament o de transport del material. Fem de paraigua de les entitats”, resumeix Sabater. La idea és fugir d’activitats puntuals i apostar per projectes que puguin tenir una durada en el temps. La sorpresa ha estat comprovar que els beneficis no només es produeixen en el receptor de cada iniciativa sinó que esquitxen positivament els seus promotors. “Ens hem adonat que les sinergies que es creen als clubs que aposten per aquests projectes són molt positives. La gent s’hi implica, i la complicitat entre pares, jugadors i entrenadors és molt sana i enriquidora”, argumenta.