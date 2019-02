Puigdemont a Brussel·les, autoritarisme i por

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha censurat la conferència que els presidents Torra i Puigdemont havien de pronunciar avui a Brussel·les, i ho ha fet pretextant raons de seguretat. Patètic. Puigdemont ha conferenciat per mig Europa sense incidents. La UE reduïda a club de governs ha sucumbit a l’orgull ferit espanyol en comptes de col·laborar a resoldre un problema europeu. Aquesta Europa recula per por i actua amb autoritarisme disfressat de seguretat, com quan va pagar milions a Turquia per externalitzar l’acollida de refugiats o va callar quan la justícia italiana va convertir en delicte salvar vides al mar. I, amb tot, Europa existeix i actua. Vegin, si no, la resposta a les extradicions o Marchena invocant Estraburg quan ha de decidir sobre els llaços grocs. El 28 d’abril, Europa ha de rebre una altra notícia clara sobre el resultat electoral a Catalunya que li faci cada cop més difícil mirar cap a una altra banda.