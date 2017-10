Puigdemont, la força del silenci

Divendres a la nit TV3 va cancel·lar l’emissió de la TV movie Pau, la força del silenci sobre els anys d’exili de Pau Casals a Prada de Conflent. La declaració d’independència obligava a renunciar a la ficció per mantenir-nos pendents de l’actualitat amb el Més 3/24.

Recapitulem. Dijous, després d’un dia carregat d’incerteses i rumors, Puigdemont va sortir a les cinc de la tarda per renunciar a la convocatòria d’eleccions. Després va anar al Parlament però no va parlar. Divendres es va declarar la República. Però el president no va intervenir. A les escales del Parlament, davant dels alcaldes, Puigdemont i Junqueras sí que van fer un breu discurs apel·lant al civisme, la calma i la concòrdia. Dissabte vam tenir un missatge institucional de Puigdemont, fet des de Girona, on ens demanava que desobeíssim democràticament el 155 i que fóssim bons minyons. En cap moment va parlar d’estat independent ni de República. Però la careta d’entrada i el rètol de presentació especificaven que el missatge el feia el president de la Generalitat. Tant la televisió pública com Puigdemont desobeïen així, clarament, el cessament imposat per Rajoy en aplicació de l’article 155. Mentrestant, però, al Telenotícies sí que ens informaven que es feia efectiu el cessament de Trapero i que Ferran López agafava el relleu al capdavant dels Mossos.

Als catalans, tots, se’ns acumulen dubtes, incerteses i inquietuds. A nivell televisiu, la pregunta és clara: ¿on és l’entrevista institucional al president? ¿No seria lògica en l’estrena d’una República i el naixement d’un nou país? ¿No hi hauria d’haver una mica de pressa per convocar-la donades les amenaces que circulen? ¿O els ciutadans ens haurem de conformar amb discursos de dos minuts? Fa set mesos aproximadament que Vicent Sanchis és director de TV3 i en aquest temps li ha fet dues entrevistes a Puigdemont, una de les quals juntament amb el vicepresident Junqueras.

En aquests dies de clímax polític d’altíssima intensitat, l’interès dels espectadors ha quedat demostrat amb els índexs d’audiència de tots els especials informatius. Potser estaria bé que en comptes de tanta tertúlia amb gent de tota mena fent hipòtesis, elucubrant i sentenciant, hi hagués algun moment en què es tornés a fer servir la televisió per explicar a tots els ciutadans en quin punt som, tenint en compte que en tots els discursos als ciutadans se’ns demanen tantes coses. Què ha passat aquests dies? Per què Puigdemont va passar de pensar a convocar eleccions a tirar endavant amb la DUI? Què passarà a partir d’ara? Com ens afectarà el 155? Com conviuran les dues realitats legislatives? Si aquesta entrevista institucional no arriba, la força del silenci aviat pesarà massa. Altrament, ¿haurem de veure a TV3 una entrevista institucional a Soraya Sáenz de Santamaría com a presidenta de la Generalitat?