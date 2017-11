Quadro flamenc amb Carmen Amaya

[...]

La dansa gitana es fabrica la música que necessita, no re produeix ritmes, sinó que en crea. I els crea amb el picament de mans -el son -, el soroll dels dits, veritables castanyoles, i sobretot amb la bateria desesperada dels talons. La dansarina gitana, a més de ballarina, és un veritable instrument de percussió, un veritable timbal que engendra ritmes sonors elementals, als quals corresponen uns moviments del cos, elementals també, [...]. I ara, destacades aquestes limitades característiques que el crític pot extreure de la dansa gitana, comentarem breument l’art de les ballarines del quadro flamenc del Bar del Manquet, [...] Començarem per la Carmen Amaya, la gitaneta de catorze anys. [...] L’Escudero la considera com una de les millors ballarines espanyoles. Se la vol emportar a Amèrica. Aquesta noieta és un producte brut de la natura. Com totes les gitanes, ja devia néixer ballant. [...] Tot el que sap, ja ho sabia quan va néixer. La Carmela s’apodera tot seguit de l’espectador amb l’enèrgica convicció del rostre, amb les seves prodigioses dislocacions de malucs, amb l’embriaguesa de les seves piruetes a la segona, en les quals l’ardor animal s’alia a la precisió russa, amb la rabiosa bateria dels talons i amb el joc variat dels seus braços que tan aviat s’enlairen, excitats, com cauen abandonats, morts, al llarg del cos, moguts únicament per les espatlles. Dansarina completa, el més impressionant és el seu nervi, que engendra sobresalts patètics, la seva sang, la seva violència, el seu ardor salvatge de ballarina nata. Juana Amaya (La Faraona), tia de la petita, menys vibrant però més estatuària, balla amb un rostre perfecte, uns braços meravellosos i uns talons il·luminats. Les seves voltes són perfectes, els seus débouchements són provocants, els seus moviments tan aviat llangueixen, peresosos, com es redrecen amb violència, i té una manera ondulada de recollir-se el cos endintre, tot i valoritzant extraordinàriament les corbes. La Romerito no és gitana. Ja es mou més, circula pel tablado, el seu rostre és poc mòbil i els seus braços no tenen la virtuositat dels de les seves companyes. [...] Si les Amaya són Granada, aquesta és Sevilla. Més bonica que intensa, més superficial que profunda, el seu fort són les alegrías i les sevillanas. José Amaya (El Chino), un excel·lent tocador, tot ell intuïció, i Bulerías, un virtuós de la guitarra, acompanyen les ballarines en llurs danses.