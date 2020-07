ABANSD’ARA

Quatre artistes de viatge (1930)

Del reportatge de Màrius Gifreda (Barcelona, 1895-1958) publicat tal dia com avui a Mirador (30-VII-1930). Barcelona era un pol d’atenció internacional en el món de l’art d’avantguarda i de l’arquitectura innovadora. Retrats recaptats pel crític i reporter: Le Corbusier (esquerra), dibuixat per Fernand Léger; Fernand Léger (dreta), dibuixat per Le Corbusier.