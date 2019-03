Que sí, Borrell, que hi ha un contuberni contra Espanya

Per si no era prou patètic el naufragi mundial de Borrell davant de Tim Sebastian, surt Carmen Calvo a rentar-li la cara: ja està bé de periodistes estrangers que repeteixen les mentides dels independentistes catalans. I és que quins uns, aquests independentistes! Tot i tenir tot un govern entre la presó i l’exili, es lleven ben d’hora ben d’hora i entabanen periodistes com el britànic Sebastian, un veterà que no es casa amb ningú, que avui treballa a la Deutsche Welle i anys enrere a la BBC, i han aconseguit que l’home hagi fet una entrevista al dictat d’Òmnium i l’ANC. Sort n’hem tingut del ministre Borrell, que sempre salva la dignitat d’Espanya.

Vicepresidenta, ministre, si Franco ho està veient, deu estar content, perquè cada vegada que Europa li girava l’esquena ell també parlava del contuberni internacional contra Espanya.