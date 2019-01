Que Coutinho i Riqui Puig no llencin la Copa

El Madrid no pot guanyar la Lliga. La pot perdre el Barça. En el cas de l’Atlètic de Madrid, els matalassers encara no han dit l’última paraula. Tot i que l’última jornada ha posat el Barça en una situació immillorable en la competició estatal, que permetria centrar esforços en la Copa del Rei per aspirar a tot, les últimes experiències ens han demostrat que aquesta és una decisió que acaba pesant a Europa. Massa càrrega de partits. Un gener massa dur que acaba repercutint en el rendiment a l’abril i al maig, quan a la Champions no hi ha marge per a l’error.

No es tracta de llençar la Copa, ni de bon tros, però sí de gestionar els esforços dels titulars. El fitxatge de Murillo pot tenir algun sentit precisament en aquesta competició, perquè descarrega Piqué i Lenglet de qualsevol obligació: fins a semifinals s’haurien de guardar en formol, sigui qui sigui el rival si el Barça supera el Llevant. També és una bona oportunitat perquè Aleñá sumi minuts, igual que Munir o Coutinho, que d’estrella indiscutible ha passat a futbolista gris i deprimit. Assumir el seu rol actual dins el grup ha de ser el primer pas del brasiler per redimir-se. En els partits de Copa que venen, tot i veure’s envoltat de nanos del filial i suplents, Coutinho ha d’aprofitar aquesta competició per deixar de banda el seu orgull i rebel·lar-se contra la seva situació actual. Ell hauria de ser el qui corri més de tots, si no vol veure com es converteix en aquell jugador d’estones intranscendents -que en el cas de Valverde i la seva política de canvis són estones com a molt de quinze minuts-. El Barça necessita Philippe Coutinho per aspirar a la Lliga de Campions i, si mirem a l’horitzó, deixant de banda la mirada curtterminista habitual en el futbol, és un fitxatge estratègic que ha de ser important els pròxims cinc anys. Sense les peces habituals del trident, a qui Ernesto Valverde hauria de donar descans, ha de ser la Copa de Coutinho.

Òbviament, també de Miranda i Riqui Puig. Eliminatòries com la del Llevant són la millor oportunitat per demostrar que Valverde creu en el planter. Quin millor reclam per al partit de tornada al Camp Nou que poder veure un futbolista com Puig, que ha despertat tanta il·lusió entre la culerada? Precisament la situació privilegiada a la Lliga fa que es pugui ser molt valent a la Copa del Rei, perquè la competició del KO no hauria de ser un títol per aferrar-s’hi quan es pretén salvar el curs sinó una oportunitat per arrodonir una temporada fantàstica.