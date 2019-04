Què busquem en l’esport?

La línia entre la glòria i el fracàs acostuma a ser molt fina. A vegades depèn de pocs centímetres, com vam poder comprovar la setmana passada en el City-Tottenham. Un fora de joc a l’últim sospir va convertir Pep Guardiola en l’ase dels cops en mig Espanya que no li perdona la seva obra futbolística ni tampoc la seva posició política -i moral- amb el cas català. Si bé al Regne Unit hi va haver certa compassió amb el tècnic -o hauríem de dir-ne comprensió-, a Madrid -i en certa mesura a Barcelona- Guardiola va ser dilapidat amb ganes: en el món de l’esport es tendeix a jutjar en funció sempre dels resultats i oblidant massa cops que la importància radica, més que en l’horitzó final, en el camí que hem fet. I crec que els que han pogut seguir el City s’han divertit durant el camí. L’esport hauria de ser això, tot i que la majoria -també m’hi incloc- tendim a oblidar-ho quan arriben els irremeiables revessos que et clava la pilota.

El Barça està ara mateix transitant en aquesta fina línia. Però no només com a equip de futbol, sinó també com a club poliesportiu que està a un pas de fer història en majúscules. I, en aquest cas, la dialèctica no és entre la glòria i el fracàs, sinó entre la glòria i l’excel·lència. La temporada, passi el que passi, malgrat que ens podríem haver divertit més durant el camí, és un èxit.

Al club blaugrana se li ha d’exigir que quan arribin aquestes dates estigui competint a Europa, que el seu nom sigui un habitual als quarts de final i semifinals continentals. Perquè quan això passi, per insistència, els títols a Europa acabaran arribant.

I això, precisament, és el que viurà el Barça aquests pròxims dies, una setmana que servirà per determinar amb quines sensacions s’acaba el curs, si assaborint els triomfs a les lligues estatals -que s’han d’acabar certificant- o assaltant el sempre difícil tron europeu. Caure a Europa ara, però, en cap cas pot suposar que es menystingui la feina de tots aquests equips de les diferents disciplines que té el Barça que guanyaran títols a Espanya i estan competint fins al final entre els millors d’Europa.

Cordeu-vos el cinturó. Demà arrenca una setmana de bogeria. Quarts de final d’handbol i bàsquet, les semifinals de la Youth League del juvenil i de l’equip de futbol sala, la tornada contra el Bayern que valdria un bitllet per a la primera final de Champions femenina i l’anada de les semifinals contra el Liverpool. I tot en només una setmana. Beneïda línia fina per a tots aquells que saben competir fins al final i saben que això, en definitiva, és un joc per fer-nos més feliços.