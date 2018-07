260x366 Que no es noti gaire la deriva autoritària de Casado Que no es noti gaire la deriva autoritària de Casado

Després d'haver empès cap a l'elecció de Casado fent creure als 'sorayistes' que seguien sent dels seus, ara a la premsa de Madrid li toca netejar l'expedient de l'estimat líder. I això vol dir, fonamentalment, adreçar els dos 'problemillas' del relleu de Rajoy: la pudor que desprèn el seu currículum acadèmic i el detall certament no menor que Europa descobrirà en qualsevol moment que les seves declaracions són plenament enquadrables en la ultradreta que està conquerint espais de poder a Europa.

Alguns exemples de l'operació 'Ariel lava más blanco'. 1. El director d''El Mundo' diu en aquest diari que l'afer dels màsters és una polèmica “no sufocada del tot fins que la jutge no li doni la carpetada que es resisteix a donar”. Però pobre de tu que critiquis una decisió de Llarena, que estaràs pressionant els jutges i tot el blablabà. En canvi, si indiques directament quina actuació ha de fer una jutge en favor del PP, 'well... that's ok'. 2. Portada a 'La Razón' amb entrevista a Teodoro García Egea, (in)flamant nou secretari general del PP, amb el titular “Parlar clar no és dretitzar-se”. Evidentment, quan l'esquerra parla clar, es radicalitza. Si ho fa la dreta, 'well... that's also ok'. 3. Entrevista de primera pàgina amb Casado a l''Abc'. La cita que destaquen al subtítol és que no hi ha lloc “amb els qui volen trencar Espanya”. I fixem-nos en la primera pregunta: “¿Si vostè fos president del Govern adoptaria mesures de reforçament de l'Estat? A les enquestes del CIS es veu sistemàticament que, en contra del que diu l'esquerra, aquest és el desig de la majoria dels espanyols”. Amb quin poc pudor li marquen el camí de la resposta (i Casado recull el guant amable i escora el discurs cap a un model d'Estat obertament autoritari)... La segona pregunta és si intervindran TV3. Només els falta afegir, al final, un tremolenc i sentit “sisplau!”.