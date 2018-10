Què pensen les feministes?

Netflix ha estrenat un documental que en castellà han traduït com a Retratos del feminismo. El títol original és Feminists. What were they thinking? La directora del documental, Johanna Demetrakas, agafa com a punt de partida un llibre de fotografia editat el 1970 en què la fotògrafa Cynthia MacAdams va recopilar les imatges de les feministes més influents d’aquella època als Estats Units. “Les dones canvien amb el feminisme i volia comprovar si el canvi es reflectia en les fotografies”, diu l’autora quaranta anys més tard. Demetrakas contacta amb algunes d’aquelles dones i les entrevista mentre giren els fulls del llibre fins a trobar-s’hi. És molt emocionant el moment en què aquestes dones, que superen la setantena, es reconeixen i valoren aquell instant en què tenien vint-i-molts o trenta-i-pocs anys. Artistes, escriptores, periodistes, cineastes, poetes, actrius, tenen molt clar el moment en què fan el clic. Aquell precís instant en què decideixen rebel·lar-se contra l’opressió i la desigualtat que fa temps que estan experimentant. La quantitat d’anècdotes i relacions tòxiques que van provocar, un dia, un trencament amb la seva vida anterior per afrontar una nova actitud de reafirmació, recuperació de l’autoestima i actitud combativa davant d’unes polítiques i un context que les menysté. Les fotografies del llibre, efectivament, denoten aquest alliberament i empoderament, i és interessant com a totes elles les imatges les transporten i com les perceben amb perspectiva. Parlen de l’educació rebuda, la seva relació amb els homes, com els va afectar psicològicament l’opressió i també el combat contra tot allò que s’esperava tradicionalment d’elles, de quina manera van decidir compartir la seva actitud i convertir-la en activisme, com va afectar tot plegat la seva vida professional, com van viure el procés de tenir fills, els mètodes contraceptius o l’opció dels avortaments, en molts casos il·legals.

Feminists. What were they thinking? són un munt d’històries personals amb un nexe comú que s’acaba convertint en una mena de retrospectiva del feminisme.

Ara bé, més enllà de la mirada al passat, el documental té el clar objectiu de convertir-se en una baula d’unió amb els moviments feministes actuals i esperonar els futurs. De fet, es recullen imatges de la Marxa de les Dones a Washington el 2017 i s’inclouen en el relat dones joves, noves professionals, que fullegen el llibre de fotos de les seves antecessores amb admiració i expliquen, també, què va provocar en elles la necessitat de sumar-se a la reivindicació feminista. Fa poc més d’un any, el cas Harvey Weinstein feia esclatar l’esperançador #MeToo, però fa escasses setmanes contemplàvem el procés de designació de Brett Kavanaugh com a jutge del Tribunal Suprem malgrat les acusacions d’abusos. El documental de Netflix no dona per tancada la feina sinó que recorda d’on venim, ens mostra el camí recorregut i determina que la lluita continua arreu del món.