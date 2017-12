Què podria emetre TV3 l’any que ve durant el discurs del rei?

TV3 no ha emès enguany el tradicional discurs del rei i l’ha relegat al 3/24. És un gest simbòlic perquè l’espectador tenia una vintena d’altres opcions entre la molt genuflexa oferta televisiva si volia seguir l’arenga del monarca. TV3 va argüir l’any passat qüestions d’audiència, i realment li anava de centèsimes per salvar el lideratge del 2016, però tothom va donar per fet que era una postura política. Enguany, que la primera posició del 2017 està assegurada, ja no s’han molestat a aportar un pretext. I, a les nou del vespre, quan el rei feia el seu discurs - seu per dir-ho d’alguna manera-, el canal públic començava, com sempre, el Telenotícies. Doncs bé, per si de cara a l’any que ve cal endurir encara més el gest, aquí van unes quantes propostes (a tall merament recreatiu).

Es podria comprar a TVE, i emetre, la segona temporada de la sèrie 14 d’abril, la República, que l’ens guarda en un calaix, sota pany i forrellat, des que el PP -casualitats de la vida- va començar a governar-la. Forma part d’un grup de pràcticament una vintena de productes audiovisuals de temàtica política que la cadena pública fa cinc anys que no troba quan estrenar.

Una opció més radical -però molt més barata, ara que caldrà estrènyer tres forats més el cinturó de TV3 - seria passar el discurs de Felip VI per TV3, però amb l’emissió girada cap per avall. Si amb això ja no detenen el director Vicent Sanchis per sediciós adoctrinament és que no hi ha res a fer perquè caiguin en la provocació. Així es tancaria el cercle i es remetria a aquells republicans que posaven els segells del rei Joan Carles cap per avall. Pot semblar poca cosa, però aleshores era l’única protesta que, ves quin remei, es tolerava. Ara bé, tenint en compte que vivim un enduriment de la repressió contra la llibertat d’expressió, potser aquesta seria de nou una pràctica de risc. Sempre es podrien argüir problemes tècnics.

Però si no es vol enviar tot a can Pistraus, potser el més assenyat seria allargar Mr. Bean -que és el que feien diumenge just abans del TN- de manera que Rowan Atkinson estigui en antena mentre s’emeti el missatge. Algú que fes zàping entendria de seguida, veient la col·lisió d’imatges, que TV3 està contraposant la pompa i sumptuositat de Felip a les seves dependències reials amb un personatge que despulla emperadors mostrant els perills d’anar pel món excessivament preocupat de la pròpia aparença. Pot semblar poca cosa, però té l’avantatge que, amb tota probabilitat, s’esquivaria la fiscalia.

Tot això, esclar, si encara no han escanyat del tot TV3 i segueix emetent.