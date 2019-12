Quins peixos, quins coves

DIÀLEG. Els que són a prop dels equips negociadors del PSOE i d’ERC potser tenen alguna dada que als altres se’ns escapa, però han passat setmanes de converses entre els dos partits i no fa la sensació, ara com ara, que un eventual acord entre les dues parts sigui llarg i detallat, amb mesures concretes o peixos al cove, si més no pel que fa a la situació política catalana. El que es considera probable, en canvi, és que es creï un marc estable de diàleg institucional, integrat pels dos governs, que tingui un calendari i uns acords de verificació fiables. Venint d’on venim, no negaré que és un assoliment important -de fet, és el que demanàvem quan cridàvem “ Spain sit and talk ”-, però de moment se’ns presenta com una closca buida, que necessitarà tones de generositat i de seny polític per tenir una significació més profunda, tant en les conquestes a mitjà termini com en el camí cap al referèndum.

TRIBUNALS. Com tantes vegades passa en la política espanyola, les interferències judicials poden esdevenir un seriós entrebanc per a l’acord. O, al contrari, un lenitiu. El canvi de criteri de la Fiscalia respecte als membres dels CDR acusats de terrorisme, i l’alliberament sorpresa de la majoria d’ells, ha estat interpretat com un gest del ministeri públic en un moment en què ERC exigia diàriament “la fi de la repressió” com a condició per seguir negociant. De moment, el que ha fet aquest gest és deixar amb el cul a l’aire la major part de la premsa espanyola i molts polítics del PP i Ciutadans, que fa només unes setmanes es van omplir la boca parlant de bombes i atemptats. La setmana que ve se sabrà també si Oriol Junqueras pot exercir provisionalment com a eurodiputat, i si Quim Torra és destituït per via d’urgència pel terrible crim d’haver penjat una pancarta amb un llaç groc, la qual cosa pot obligar a un avançament electoral a Catalunya. Tot plegat és tan anòmal que es podria dir que la nova legislatura no podria començar de pitjor manera, si no fos perquè la data probable de la investidura és el 5 de gener i aquell vespre tots els somnis estan permesos.

RELAT. Mentrestant es manté la batalla del relat, amb el tripartit de dretes abusant de la pirotècnia i del tremendisme, de la por atàvica al pacte i al que a Madrid s’anomenen componendas ; la qual cosa no fa més que posar el PSOE en mans de Podem i d’ERC com a únics aliats potencials. Mentre Lambans i Revillas continuen agitant l’espantall de la unitat d’Espanya, aquí a Catalunya ens preguntem quins guanys concrets es poden obtenir d’una situació privilegiada com la que té ERC en aquests moments. Mentre un Zarzalejos s’exclama de les “ condiciones leoninas ” que volen imposar els republicans, sense esmentar-ne cap (excepte la taula de diàleg, que pel que sembla ja és prou leonina ), aquí és legítim que ens preguntem si l’acord que ha de fer possible la investidura de Sánchez portarà al sarró alguna cosa més que bones intencions o mesures penitenciàries que, tot i que desitjables, no són pas al nucli de les reivindicacions sobiranistes.