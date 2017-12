Records de l’home perseguit

[...]

Poc havia de pensar mai en una Catalunya incendiada. [...] Els barbres eren entre nosaltres com en el segle V i com llavors han cremat i destruït els nostres tresors artístics. [...] Un dissabte, abans de la setmana de Sant Jaume, vaig a Argentona confiat. [...] L’endemà visito el rector i li entrego un certificat del valor del retaule i del temple i li prego, a ell i al poble, i fins els ordeno en virtut dels càrrecs que tinc, de salvar-los. Els bàrbars vénen l’endemà i el meu document els fa retrocedir. [...] Visito el “Comitè de Salut Pública” d’Argentona. [...] Baixen dos joves, em reben i, a les meves paraules en pro de la conservació del tresor que posseeix el poble, el retaule gòtic i la trona del renaixement, em responen secament: secament i barroerament prometen vigilar el temple i efectivament el sellen i el guarden. [...] Al matí, em sembla la vigília de Sant Jaume, conec el desastre. Nous bàrbars han vingut del costat de Vilassar; han pres l’hort de casa i han voltat la plaça de l’església; han apuntat amb revòlvers l’alcalde i han cremat el temple. [...] Passen les festes de les santes de Mataró. És l’endemà dilluns que deixo la casa. [...] Un amic ve a avisar-me que salvi ma vida. L’avís és dur. Medito si val la pena que la salvi deixant els meus, la muller, la filla, les germanes, les nétes, la pàtria. [...] Em vénen a cercar, em vesteixo de pagès: pantalons apedaçats de vellut, en mànigues de camisa, sense elàstics, espardenyes sense mitjons, sense ulleres, sense dents postisses, m’escabello; porto barba de quinze dies. [...] Un bon home m’acull, m’ensenya la casa, els diversos departaments del pis, l’interior de la torre, l’escala que baixa cap a la quadra i a la pallissa. [...] Entra al quarto la meva masovera. Bones notícies, diu, i em dóna un paper. La policia [de la Generalitat] és a prop de casa i la contrasenya és bona. [...] Els caps em rebem afectuosament, igual que els soldats, que fan un inici de quadrar-se. Em diuen que tenen ordres de defensar-me fins a morir i que ho compliran. [...] Un camió d’homes armats va davant. Porten les banderes catalana i republicana i el mot Policia pintat al costat. [...] Arribem a Barcelona i anem a Jefatura. [...] Ens rep afablement el senyor Escofet, governador interí. [...] Seguits d’un camió amb guàrdies d’assalt anem al port; la barca de transport ve, una ràpida encaixada i embarco. Saludo d’un oficial i em perdo entre la multitud. [...] Sortida trista del torpediner Fortuné. [...] Moments d’emoció. Tothom plora! Jo no puc plorar. Sento el deure de la serenitat. Deixo tantes coses que he estimat! Penso que potser mai més reveuré la Pàtria. Penso que la França és també per a mi una Pàtria. [...]