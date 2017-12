Reflexions a Moulinsart

Tots els tintinòlegs recorden el casalot de Moulinsart del capità Haddock, per on es mouen els protagonistes d’Hergé. En una casa cedida per un empresari que recorda aquella rèplica en línia clara d’una construcció real del Loira, Puigdemont es refugia per prendre la decisió que marcarà la pròxima legislatura. El candidat de Junts per Catalunya ha de valorar si torna i s’enfronta a la presó o es manté a Bèlgica, on té llibertat de moviments i comunicacions, on pot fer política. La llista de Carles Puigdemont ha mantingut un silenci disciplinat durant tota la campanya sobre l’eventualitat que el seu candidat no pogués ser investit i ha evitat assenyalar successor -a diferència d’ERC, que va haver d’acceptar amb realisme la presó de Junqueras.

Aquesta serà la decisió que marcarà la legislatura i aquest divendres Mariano Rajoy va desafiar-lo a tornar a Catalunya per ser investit abans d’acceptar qualsevol tipus de negociació. Seria un escàndol democràtic majúscul que l’home que podria comptar amb els vots de la majoria absoluta del Parlament per tornar al Palau de la Generalitat fos detingut. Utilitzar la justícia per solucionar problemes polítics té aquestes paradoxes. Rajoy confia que Puigdemont no es jugui la presó i quedi fora de joc polític, i el president haurà de decidir si s’arrisca, si nomena un delfí o si opta per una tercera fórmula que evidenciï el bloqueig parlamentari per una actuació judicial desproporcionada en la duresa i de perímetre cada cop més ampli.