Rellegint Wilde

La primera cosa que sobta en rellegir l’obra de Wilde és el diferent to que té en cada una de les successives lectures. Sobretot quan hom descobreix Wilde entre els setze i els divuit anys -que és cabalment l’època en què gairebé tothom llegeix Wilde-, l’efecte que fa és detonant. El lector ingenu descobreix noves possibilitats a la vida. Gairebé li troba un nou sentit. Les paradoxes espectaculars us roben el cor i el seu “immoralisme” i l’esteticisme continuat que predica semblen fets a posta per a ajudar-vos a fruir de les possibilitats del món. El retrat de Dorian Gray us sembla un dels grans llibres de la humanitat. Les comèdies, una cosa meravellosa. En canvi, quan el rellegiu anys després, quan l’experiència i aquella mica d’escepticisme sobre la sinceritat dels llibres us han fet mirar les coses amb més deteniment, Wilde sona fals. Penseu que fou potser un gran “ causeur ”, i que indubtablement degué fer una enorme impressió en aquella Anglaterra victoriana on visqué, i que encara en deu fer molta entre els seus compatriotes i entre les altres gents del Nord, però que ja us ha passat el temps de prendre-us seriosament les seves inacabables tirallongues de paradoxes i de jocs de paraules superficials. La seva doctrina de la vida com a obra d’art, la constant incitació a la “pose”, no us interessen. Fins i tot arriben a avorrir-vos una mica. En canvi, llegint la totalitat de la seva obra hom descobreix força coses que justifiquen plenament que hom el llegeixi encara. I aquestes coses són, de segur, el que menys interessa als fanàtics de Wilde -que encara n’hi ha. Són, per exemple, els contes. El retrat de Dorian Gray té indubtablement, un gran valor. Hom hi troba sintetitzada tota la doctrina de Wilde sobre l’art i sobre la moral. Hom hi troba també una història meravellosa que recorda Hoffmann i Stevenson. Però el conjunt queda bon xic irregular i sentim massa com parla l’autor per compte propi. En canvi, els contes tenen la dosi necessària d’intensitat dramàtica i d’humorisme -algun cop de sinceritat- per a compensar-nos de les seves intromissions personals. [...] Els assaigs de Wilde guarden encara un cert interès. Wilde deriva de Ruskin i els prerafaelites i l’estètica d’aquests assaigs té, si més no, un valor històric. Algun d’ells, com L’ànima humana sota el socialisme, esdevé un document de primera qualitat en aquests moments en què els intel·lectuals de tot el món es preocupen dels problemes que planteja la vida quotidiana, i les opinions wildeanes sobre els socialismes són un testimoni preciós de com fou considerat quaranta anys enrere per alguns intel·lectuals. [...] Wilde, bon narrador, bon humorista, amb un sentit tot personal de l’anglès, s’aguanta per aquestes qualitats purament literàries. El contingut ideològic ens fa ara el mateix efecte dels mobles contemporanis seus. Bonics i curiosos, però terriblement afectats i vagament inútils.