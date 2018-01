Vida emèrita, vida colossal

Amb retard, em miro Colossal, la pel·lícula de Nacho Vigalondo sobre una dona que es queda sense feina i sense nòvio (perquè beu molt) i se’n torna al poble on va néixer. Paral·lelament al seu desastre simpàtic, un monstre ataca Seül i ella descobreix que el monstre fa tots els moviments que ella fa. Si es grata, el monstre es grata. Si ensopega, ensopega. En un moment donat de la història, la dona, per fer-se perdonar uns quants ciutadans que ha matat sense voler, fa que el monstre escrigui a terra: “ Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir ”. Naturalment, cap dels espectadors de la pel·lícula que no visquin al regne indissoluble on vivim vostès i jo entendrà la frase com nosaltres. És l’excusa que va pronunciar el rei Joan Carles després de tornar de caçar elefants. A Colossal la diu un monstre. A Espanya, un emèrit. S’havia equivocat, li sabia greu, no hi tornaria.

La cosa ve a tomb perquè aquesta setmana hem llegit un altre episodi de la seva emèrita vida. Era en un vaixell amb una amant (es veu que model). De sobte l’esposa arriba per sorpresa i ell tira l’amant al mar, que després és rescatada per una llanxa de salvament. Al bar ho hem comentat amb riures i frases esmolades com tuits.

Però va tirar una persona al mar. Una persona que podia saber nedar o podia no saber-ne. Que es va mig ofegar o no. Que s’hauria pogut ofegar. Que es va ferir o no. Però que en tot cas no ho va poder denunciar. El rei és inviolable i pot llançar al mar una dona i la dona pot morir o quedar-se tetraplègica, que el que importa és que el rei va dissimular davant la reina, perquè és campechano.

Tirar una persona al mar és un comportament criminal, una manera de demostrar que les persones són propietat teva i en fas el que vols. Què diríem si en lloc d’haver-ho fet ell ho hagués fet qualsevol altre humà d’aquests que tenen iot? ¿Un polític, un cantant, un empresari? Com és que els reis sí que poden ser masclistes, avui, ara, el 2018?