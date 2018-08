Uns quants nois es proposen fundar la República del Paral·lel. La majoria d’aquests nois tenen ja cabells blancs i un nom gloriós. Abans això de la glòria no s’aconseguia fins que s’havia convertit en una carcamal, en una ruïna, però en una ruïna de les més de debò, de les més arruïnades. Avui es va un xiquet més de pressa. Sempre és un consol! Aquests nois que han pensat fundar la República del Paral·lel -que segueixen essent nois, malgrat els seus cabells blancs, perquè tenen un cor menor d’edat, un cor que encara no ha fet la primera comunió- no són, sortosament per ells i per nosaltres, savis; no són virtuosos d’Ateneu, ni és fàcil que s’hi arnin, que s’hi rovellin mai en un Ateneu. Millor. Aquests nois no porten ulleres per a fer el savi, ni escriuen novel·les blanques, ni estrenen comèdies d’aquelles que agraden tant als adroguers, als betes-i-fils i als tocinaires del barri... però que només les van a veure una vegada, perquè amb una vegada ja en tenen prou. No les escriuen per a aquesta gent les comèdies, perquè al Paral·lel no n’hi ha d’adroguers, de betes-i-fils, de tocinaires. I si n’hi han no ho semblen. -Però una República es podria fer a qualsevol altre barri de la ciutat! -diran vostès, perquè vostès són capaços de dir això i molt més. Doncs, no, senyors: una República no es comprendria al Passeig de Gràcia, per exemple. Ni es comprendria a la Plaça de Regomir. Que per què? Perquè una República ha d’ésser un somriure amable, un petó, una cançó. I qualsevol hi canta a la Plaça de Regomir, una plaça tan sèria! Qualsevol hi somriu al Passeig de Gràcia, un passeig tan cursi, tan ben disfressat de senyor! En canvi el Paral·lel és el lloc ideal per a una República. El Paral·lel amb les seves barraques, el seus teatres, els seus bars, les seves kermesses... A la ciutat li convé molt una República com aquesta, una República de gent jove -encara que ja tingui cabells blancs-, una República d’artistes. Que la gent digui: -On el trobarem un artista? I sàpiga que el trobaran a la República del Paral·lel.