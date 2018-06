Repugnant, pels fets mateixos i per comparació

QUE ELS CINC condemnats per la violació d’una dona en una nit de festa pràcticament narrada en temps real a les xarxes socials puguin esperar la sentència ferma en llibertat sota fiança és una indecència. Els fets van ser repugnants, i l’actitud d’aquests subjectes fins al judici va ser la típica del mascle hispà -amb uniforme militar o sense- i amb acarnissament sobre la víctima perquè no hi faltés res. De fet, n’hi hauria prou de dir que és una injustícia, una d’aquelles decisions que fan perdre la confiança en el sistema per l’alarma social que desferma tanta antipedagogia judicial junta. Però aquesta llibertat sota fiança és igualment repugnant per comparació amb els presos polítics catalans, objectes d’un abús de la presó preventiva i d’unes acusacions desproporcionades. Al carrer hi sortiran uns tipus perillosos i a la presó hi continuaran nou homes i dones decents.