Una retirada a temps

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha provocat un nou tomb en la ja surrealista campanya retirant l’euroordre contra el president Puigdemont i els consellers que són a Bèlgica. El jutge ha pres aquesta decisió preveient que la justícia belga podia lliurar-los a la part espanyola reconeixent només un delicte econòmic, cosa que obriria una fossa jurídica entre els consellers que es van presentar a l’Audiència Nacional i els que van marxar a Brussel·les. Ara seran els polítics a Bèlgica els que decidiran el proper pas. Si Puigdemont vol acceptar l’acta de diputat, haurà de venir a Catalunya i afrontar el criteri de la justícia espanyola, de sobres conegut quan encara hi ha quatre presos polítics engarjolats. Mentrestant, podrà fer campanya virtual en millors condicions que ERC, i contraposar la seva legitimitat a l’aplicació del 155. Tot i això, segons les enquestes, Esquerra recolliria el 40% de vots de JxSí, un 22% de la CUP i un 17% de nous votants. Malgrat estar decapitada, es manté com la llista favorita de l’independentisme, i la sortida de la presó de Carles Mundó, Raül Romeva i Dolors Bassa reforça la seva campanya. Dit això, unes eleccions tan atípiques no permeten descartar escenaris i de la mateixa manera que la divisió del vot independentista podria arribar a facilitar la victòria de Ciutadans, la sortida del vicepresident Junqueras de la presó o la tornada de Puigdemont poc abans de la votació podrien reactivar el component més sentimental del vot sobiranista.