Retorn a l’essència del periodisme

Hi ha programes que tenen l’immens valor de reconciliar amb la televisió molts espectadors que se n’han sentit expulsats. Un d’ells és, sens dubte, el programa Món, que fins l’any passat tenia l’afegitó en el títol de 3/24 perquè s’emetia pel canal informatiu. Per sort, TV3 ha decidit recuperar-lo, aquesta vegada amb el periodista Joan Carles Peris com a presentador, actual cap de la secció internacional de la cadena. Han canviat el canal, el director i el grafisme però no la qualitat del programa.

Món repassa l’actualitat internacional allunyant-se de l’estructura formal d’un informatiu de notícies, amb la voluntat d’aprofundir en qüestions de política global, fent-ho amb naturalitat i de manera fluida. Té una certa transversalitat temàtica per donar consistència al format, però és flexible i permet un contingut variat. Dimarts, el dia de l’estrena, van aprofitar l’emissió anterior del documental Les set caixes per endinsar-se en qüestions com l’assentament dels nazis a Barcelona, la necessitat d’investigar el passat per recuperar la identitat i descobrir fets torbadors vinculats a les conviccions polítiques.

El reportatge de Vicenç Lozano sobre els nazis a Barcelona suposava un impacte visual, amb imatges de la Barcelona dels anys quaranta amb banderes amb l’esvàstica penjant de les façanes dels edificis més importants de la ciutat. La foto del Parlament de Catalunya amb les llargues banderes nazis esteses era difícil d’assimilar. A continuació, els testimonis que va entrevistar el corresponsal a Berlín, Oriol Serra, van ser d’una contundència demolidora. Va parlar amb dues persones que d’adultes van descobrir que eren descendents de criminals nazis. L’entrevista a Cordt Schnibben, periodista del diari Der Spiegel, va ser molt punyent. Schnibben s’ha caracteritzat al llarg de la seva trajectòria per ser un professional molt compromès contra el nacionalsocialisme. En canvi, amb una sinceritat corprenedora, admet com ha de controlar encara certs pensaments i reaccions involuntàries fruit de les idees que li van inculcar els pares de petit.

Món és un plaer de programa perquè recupera l’essència del periodisme tradicional. I això no vol dir que sigui antic. Al contrari: hi ha, sense abusar dels artificis, cura per les formes, tant pel que fa a infogràfics com pel que fa a una realització més meticulosa que el que permet un informatiu diari. Les cròniques dels corresponsals no són càpsules condensades al servei del ritme trepidant d’un telenotícies, sinó que es tracta de reportatges que, més enllà de la notícia, busquen aprofundir i facilitar una reflexió a l’espectador. En una era televisiva en què la informació s’ha convertit en píndoles llampec, és insòlit trobar un programa que no tingui pressa sinó necessitat d’explicar més, explicar-ho bé i fer-ho amb matisos.