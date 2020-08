ABANSD’ARA

Roma ha parlat (1917)

Glossa d’Eugeni d’Ors, Xènius (Barcelona, 1881 - Vilanova i la Geltrú, 1954), a La Veu de Catalunya (23-VIII-1917), una de les seves escasses peces d’articulisme polític internacional. El papa Benet XV, nascut Giacomo della Chiesa (Gènova, 1854 - Roma, 1922), havia difós una crida a la pau el primer dia d’aquell agost en guerra mundial. Oferia la Santa Seu com a espai de negociació. La proposta anava dirigida sobretot a Alemanya i Àustria, països per on es movia -amb la tradicional finesa diplomàtica vaticana- el nunci Eugeni Pacelli (Roma, 1876 - Castel Gandolfo, 1958), futur papa Pius XII. Tot i la disponibilitat europea, la solució proposada va fracassar per les reticències nord-americanes. Foto: el nunci Pacelli després de lliurar el pla de pau del papa Benet XV a l’emperador Guillem II d’Alemanya (Berlín, 1859 - Doorn, 1941).