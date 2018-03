Saló de Ginebra: totalment electrificats

Cupra e-Racer

Luca de Meo, president de Seat, està on fire. Deu dies després de presentar la nova marca Cupra a Terramar, a Ginebra va descobrir la versió elèctrica del León del TCR, que també fabrica Seat Sport a Martorell. Equipat amb un motor elèctric, aquest cotxe de competició dona 680 CV i serà la base d’una futura copa monomarca per a circuits. Impressiona fins i tot aturat.

Lamborghini Urus

Després de l’LM002 arriba el torn per a un nou totcamí del fabricant italià. Com l’Aventador, l’Urus disposa de rodes direccionals al darrere. Els 650CV del motor li permeten superar els 300 quilòmetres per hora i accelerar de 0 a 100 en només 3,6 segons. Equipat amb tracció a les quatre rodes no tindrà cap problema per anar de Pedralbes a Baqueira, per molt que torni a nevar.

“Se’ns està acabant la gasolina”. La frase és de Lluís Pérez Sala -l’expilot de F1 que actualment prova cotxes d’altes prestacions per a un mitjà de comunicació-, en referència a la gran quantitat de cotxes electrificats que presenten els fabricants d’automòbils al Saló de Ginebra. No hi ha marca que no tingui un model elèctric al seu estand a la mostra suïssa o, com a mínim, alguna versió híbrida. En tots els segments del mercat, fins i tot en els reservats als cotxes esportius. Aquesta és la gran tendència que es pot veure aquests dies al Geneve Motor Show. L’altra és la de cotxes amb motoritzacions molt potents, exagerada i probablement innecessàriament potents. Fins i tot entre els SUV, on, fins ara, les prestacions jugaven un paper secundari entre les característiques dels productes que tenen actualment més acceptació en els rànquings de vendes. Fa la sensació que la crisi s’ha acabat, tot i que els pressupostos per a aquestes fires cada vegada són més continguts. Ningú s’espera a presentar en aquestes trobades els models nous. Tothom els descobreix abans a través d’internet i de les xarxes socials. Però cal ser-hi. Només hi han faltat Opel i DS, però en canvi la presència de nous fabricants xinesos ha sigut notable.

Ferrari 488 Pista

Aquest cotxe hereta l’experiència en competició acumulada amb els 488 GTE i 488 Challenge. Equipat amb el motor V8 més potent de la història de Ferrari (720 CV), destaca per l’extrema lleugeresa del conjunt (1.280 kg), que s’obté gràcies a un ús massiu de titani, alumini i fibra de carboni. L’aerodinàmica d’aquesta bèstia pensada per a la competició ha evolucionat molt.

Peugeot 508

Els fabricants generalistes es posen les piles i fan cotxes per plantar cara als premium. Ho veiem en el nou 508: una berlina radical, de línies afilades, on destaca una part posterior molt elegant, molt GT cupé. Amb un interior espectacular i un sistema de visió nocturna molt pràctic, estarà disponible a finals de setembre en diverses motoritzacions, i canvi de 8 marxes automàtic.

Ford Mustang Bullit

A l’estand de Ford tenen un problema. L’estrella és el nou Mustang Bullit que ara comencen a vendre a Europa per celebrar el 50è aniversari de la pel·lícula que va protagonitzar Steve McQueen. El cotxe és preciós... però totes les mirades van cap al model original, un GT Fastback del 1968, que ocupa un lloc preferent. El nou porta un motor V8 de 5 litres, amb 464 CV.

Skoda Vision X

El tercer SUV de la marca encara és tot just un prototip. Pintat d’un groc molt llampant, aquest híbrid combina el GNC amb un motor elèctric i avança la visió de la firma sobre les noves línies de disseny que vol imprimir als seus models. El cotxe porta alguns detalls que recorden el cristall de Bohèmia com a homenatge als orígens històrics de Skoda. Més que un exercici d’estil.

Honda CR-V

Ja fa un any que el venen als EUA i ara arriba a Europa. Comparat amb la versió actual -que serà substituïda a la tardor per aquesta- sembla molt més gran, sobretot per l’aspecte musculós de la carrosseria, molt al gust americà-. És el SUV més venut a tot el món i porta un motor híbrid -gasolina i elèctric-, com no podia ser d’una altra manera. Tindrà una versió de 7 places.

Volkswagen I.D. Vizzion

Diuen que així seran els VW del futur... immediat. Aquesta berlina elèctrica arribarà al mercat el 2022 i tres anys més tard la marca confia a vendre un milió de cotxes elèctrics cada any. Totalment preparat per a la conducció autònoma, segons la marca d’Ingolstadt tindrà una autonomia de fins a 650 km. No és una especulació, és una absoluta realitat que ja podem tocar.

En els 54 anys d’aquest guardó, la marca sueca no l’havia guanyat mai, tot i que alguns dels seus cotxes van arribar a la final. 60 periodistes de 23 països han triat el XC-40 com a guanyador. El SUV més juvenil de Volvo hereta la tecnologia dels seus germans grans, els XC90 i XC60 i, sobretot, els seus contrastats valors de seguretat.