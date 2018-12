Salt va tornar a donar-nos una lliçó

A Salt es parlen més de cent llengües, diuen a Càritas, a l’escola d’adults i a l’oficina del Consorci per a la Normalització Lingüística, on tenen 400 alumnes de tot el món cada curs, i llista d’espera. Ja fa cinc anys que, en vigílies de Nadal, al teatre El Canal de Salt s’hi celebra una trobada d’una excepcional delicadesa humana anomenada Les veus de Salt: lectures o cançons en les llengües dels estudiants, alguns dels quals mai no han pujat a un escenari, amb la traducció a la llengua que comparteixen, el català.

El missatge que surt d’aquest petit miracle babelià és el respecte i l’admiració per l’altre, i una harmonia que fa la vida més amable. Ahir s’hi va viure un moment d’especial emoció. Des de Londres va arribar un missatge d’algú que també ha hagut de deixar casa seva: “M’agradaria poder sentir aquestes veus tan familiars. Però, en qualsevol cas, me’n sento part, com a gironí. Carles Puigdemont”.