Sànchez facilita la investidura

Els esdeveniments polítics sembla que es poden accelerar en les pròximes hores amb algunes decisions encadenades que podrien desbloquejar la investidura la setmana vinent i la immediata formació de govern. El gest que permet posar la maquinària en marxa és la renúncia de Jordi Sànchez a la investidura, convençut que la seva situació judicial endarreriria la formació de govern i que Catalunya no s’ho pot permetre després del desgast dels últims mesos. Sànchez deixarà l’acta de diputat i obre l’opció C, la investidura de Jordi Turull, després de la impossibilitat de reelecció de Carles Puigdemont. Per fer efectiva la investidura calen dues condicions: que el jutge no decideixi fer tornar Turull a la presó i que Carles Puigdemont i Toni Comín renunciïn a l’acta de diputats per focalitzar-se en l’àmbit exterior. D’aquesta manera, l’abstenció de la CUP permetria l’elecció de president. La formació de govern és el primer pas imprescindible per acabar amb el 155, recuperar les institucions i fer política realista a favor de l’economia del país i d’ampliar la majoria social sobiranista. No faltaran personalismes que proposin sortides màgiques de la paràlisi institucional accelerant contra un mur. És el moment del realisme, de la perseverança i de fugir de l’autoengany. Només des de les institucions es pot construir una resistència capaç d’avançar en la construcció del país sense trencar-lo internament. La responsabilitat és més útil que les arengues.