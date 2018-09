Sánchez ofereix aigua amb sucre per calmar el ferotge Torra

LA PREMSA creu que la proposta de Pedro Sánchez d’un nou Estatut no tindrà el consens de PP i Cs i no satisfarà els independentistes. A partir d’aquí, els matisos ja els posa el color de cada diari. El Mundo no vol ni diàleg, ni propostes, ni res: rendició. “La repetitiva apel·lació al diàleg ens remet al pensament màgic i té tant sentit com afrontar una epidèmia amb homeopatia”. Duríssima comparació que conclou que la poció màgica de Sánchez per a Catalunya serà, com a molt, aigua amb sucre. El Mundo explica que Sánchez vol “amansir” Torra, un verb que també fa servir La Razón. El diari de Francisco Marhuenda assegura, a més, que no és cert que l’actual Estatut no fos votat pels catalans... i ells mateixos ho desmenteixen unes línies després, per afirmar que el TC té més importància que el vot. Als antípodes, curiós article del director d’El Punt Avui. El diari hi dedica portada i tema principal a Política, i el text de Xevi Xirgu, centrat a burlar-se de la novetat de la proposta, destaca amb sorpresa la gran cobertura de tots els mitjans. Potser no s’havia llegit el que ell dirigeix.

PER SI DE CAS

Lluís Pasqual apuntava en moltes direccions per defensar-se, i una d’elles era assegurar que hi va haver una campanya en contra seva pel Procés. L’argument? Que l’ARA i TV3 van ser els mitjans que van difondre “amb més alegria” el manifest en contra seu. La resta ho devien donar amb profunda tristesa. L’editorial de La Vanguardia feia una àmplia defensa de Pasqual: un professional excel·lent, una acusació recolzada en un col·lectiu anònim... i que acabava amb un condicional. “Si fos cert que el clima polític ha propiciat en part la seva sortida, el cas seria encara més preocupant del que ja és”, deia, per acabar concloent que el Procés divideix i que si hagués passat amb el cas de Pasqual seria “descoratjador”. ¿No seria l’obligació del diari, si l’inquieta, investigar quina influència hi ha tingut el Procés? Tant és, el retret ja està fet, encara que sigui en condicional. Per si de cas.