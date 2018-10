260x366 Sant tornem-hi amb l'ETA catalana Sant tornem-hi amb l'ETA catalana

La caverna celebra –és un dir– l'aniversari de la proclamació de la DUI. L''Abc', per exemple, parla fins a dos cops a la seva portada de “colpisme”, segons el quixotesc relat que han muntat per justificar qualsevol mesura 'heavy' sigui aplicada contra Catalunya. 'El Mundo' diu que Rajoy es va decantar a última hora per un 155 tou. Etcètera.

Però la perla d'aquest diumenge és, probablement, el tema “Quan el sobiranisme va voler una ETA catalana”, que publica 'La Razón'. Diu el subtítol: “Els papers desclassificats de l'arxiu d'Àvila constaten la via armada que pretenia Batista i Roca”. Se'n cuida molt, el diari, d'explicar que estem parlant d'una cosa ultrapretèrita. Fins al punt que Batista i Roca, l'antropòleg que passegen, ni tan sols va néixer al segle XX. El truc de tot plegat bascula sobre un intel·ligent –però pervers– ús de la paraula 'sobiranisme', que suggereix molta més modernitat que la real. Perquè els papers 'descoberts' són del 1969, quan ETA tot just havia comès dos assassinats. Per no dir que "el sobiranisme” és una sinècdoque majúscula: Batista i Roca, aquella època i amb 74 anys, amb prou feines es representava a ell mateix i al seu club excursionista, els Minyons de Muntanya, d'on havien de sortir els presumptes terroristes. I encara es pot discutir que fos Batista i Roca qui digués que el grup havia d'emular la banda basca: el document recuperat el va elaborar un informador que s'havia infiltrat en una reunió per donar-ne compte. Moltes baules febles, però el diari no desaprofitarà mai de lligar sobiranisme i ETA en un titular. És el seu Sísif. O el nostre, jo què sé.

Àlbum de titulars

“Letícia es fa la jove: jaqueta ajustada de cuir negre i cremallera a l'escot”. ('El Nacional', decidint fins a quina edat es pot portar cuir).