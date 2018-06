Santi Vila, l’heroi de la nit

Diumenge, al Chester de Cuatro, Risto Mejide entrevistava Santi Vila, l’exconseller d’Empresa del govern de Puigdemont. El programa del publicista tenia com a tema de rerefons la culpa, i així encetava la conversa amb Santi Vila sobre el Procés: “ ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? ” Santi Vila va començar un relat que diferenciava els idealistes dels pragmatistes. I en aquest segon grup és on semblava estar ell en solitari. Mejide va insistir a demanar-li si tornaria a participar en l’organització del referèndum de l’1-O i va aconseguir que Vila digués que no. I això va semblar reconfortar el publicista. Ens vam trobar amb una anàlisi a misses dites del Procés: sembla ser que la via de Vila era la bona però ningú no li va fer cas i ara ja és massa tard. Per tant, s’entenia que si es tractava de localitzar culpables, ho eren tots menys ell.

Mejide insistia amb aquella vehemència teatral que el caracteritza: “ La gente merece saber quién tendió puentes y quién los hizo volar por los aires. Quiénes han sido los arquitectos y quiénes los terroristas. ¡Fuera bromas! ¡De verdad!” I així va ser com Santi Vila va anar desgranant la seva versió de la història. Es va desenvolupar una reflexió sobre el que eren els herois i el que eren els traïdors, per entendre a quin grup pertanyia Vila. Mejide li va dir que no tenia clar si era un valent o un traïdor, però que, d’altra banda, “ hay que ser muy valiente para ser un traidor ”. A Vila no li va agradar la insinuació: “ Yo creo que he acreditado mi valentía, porque la posición de confort en Catalunya es otra, aunque sepas que estás perjudicando a los tuyos ”. Parlar de posició de confort quan la resta de consellers són a la presó o a l’exili potser és desafortunat. Ara bé, el programa va convidar un independentista perquè li llegís la cartilla a Vila i ho va fer amb contundència. L’home, amb el llaç groc a la solapa, el va titllar de traïdor sense embuts i el va acusar de mirar més per la seva trajectòria política personal que no pas per servir els ciutadans. Va ser un moment tens però que el programa va embolcallar d’un folklorisme una mica esperpèntic, fent sortir un home seriós i encorbatat al plató al toc de les gralles de l’Elèctrica Dharma.

Santi Vila va anar al programa que necessitava. Ara, a Espanya, és un convidat agraït de portar: l’exconseller d’Empresa simbolitza l’independentista redimit, el que primer era amic de Puigdemont i ara no hi parla, el que assegurava que anava a totes i ara afirma que no tornaria a organitzar l’1-O. I a cada resposta seva, Mejide feia escarafalls com si, per fi, algú confirmés les seves sospites. Va preguntar-li el que calia, però ho va fer amb el neguit de qui espera que li donin la raó. A Santi Vila li van atorgar la categoria d’heroi incomprès. Només calia que digués el que Risto Mejide tenia ganes de sentir sobre el Procés.