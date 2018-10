Dol i oportunisme

Aquesta columna avui du dol per la tragèdia del Llevant de Mallorca: deu persones mortes entre Sant Llorenç des Cardassar, Artà i s'Illot, i un infant de cinc anys encara desaparegut en el moment d'escriure aquestes línies. Solem oblidar que vivim dins la natura i de la natura, fins que la natura ens colpeja. La nit de dimarts van caure més de 300 litres en poca estona damunt del Llevant, i ara només podem lamentar les vides que s'han perdut i agrair totes les mostres d'estima i suport que crec que molts de mallorquins hem rebut durant aquestes hores, encara que el cop no ens hagués tocat directament. La dissort dels altres fa més mal com més a prop els tenim, i per això mateix es fan més necessàries i més d'agrair les expressions d'humanitat.

Per desgràcia, també se'n produeixen en sentit contrari. Quan hi ha un desastre d'aquesta magnitud sempre apareixen els trols que només hi veuen l'ocasió de treure a passejar les seves obsessions per les xarxes socials, i aquesta no ha estat una excepció. Han tornat a ser nombrosos els tuits, per descomptat anònims, que feien befa de la situació i la duien cap a qüestions que no hi tenien res a veure, i que són les de sempre. Per a mostra, només un que feia: "Sant Llorens [sic], lametamos [sic] mucho la tromba, sobre todo por lo que se refiere a las personas. Pero no podemos enviar ayuda, porque nuestros bomberos y nuestra unidad de emergencia solo habla [sic] español".

Després hi ha els oportunistes a costa de la desgràcia aliena. Al partit d'extrema dreta més de moda aquesta setmana, Vox, li va faltar temps per acudir a la zona devastada i fer-s'hi una foto amb els seus dirigents illencs amb un text d'autopropaganda: "Ayudando todo lo posible en la zona cero. La situación es lametable [sic, una altra vegada] y triste". Curiosa la coincidència entre "lametamos" i "lametable": sembla que es tracti de la mateixa persona, amb un problema amb la lletra ena del teclat del mòbil.

Demanaríem que a la tromba d'aigua d'ahir no la segueixi una altra tromba de baixa politiqueria sense escrúpols

També s'ha passejat per la zona Pablo Casado, la qual cosa només augura la utilització de les torrentades com a arma política contra el Govern Balear de la presidenta Francina Armengol. Fer demagògia faltant al respecte als morts és una especialitat del PP a la qual difícilment es resistiran a set mesos de les eleccions autonòmiques del maig. De moment Casado s'ha limitat a declarar que "en esto vamos todos juntos" i que el PP demanaria la declaració de zona catastròfica. Gràcies, 'buana', però aquesta és una petició que li correspon de fer a les institucions balears, i de fet la declaració de zona catastròfica ja ha estat confirmada pel president espanyol, Pedro Sánchez, també desplaçat al lloc dels fets, com és la seva obligació.

Demanaríem que a la tromba d'aigua d'ahir no la segueixi una altra tromba de baixa politiqueria sense escrúpols, però ja sabem que seria demanar massa a segons qui. Algú dirà que aquest article posa la bena abans de la ferida, però és que la baixesa, i més quan és reiterada, és molt previsible.