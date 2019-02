Inviolable, diu el prior

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha declarat al diari 'La Razón' que la mòmia del dictador no serà exhumada perquè “no es pot tocar el cos d'un difunt que es troba custodiat en un temple per un orde religiós en un espai que és inviolable”. Aclarim que el terme 'mòmia' és reivindicat pel net del dictador, Francis Franco, que adverteix que del que queda del seu avi no n'hem de dir “restes” sinó “mòmia”. Doncs així sia, home. I és així també que el prior Cantera s'acull a sagrat per reafirmar que ningú li prendrà la seva estimada mòmia, i per manifestar, com un que canta victòria, que “el govern de Sánchez ha fracassat amb Franco”. El govern de Sánchez i Espanya sencera, afegiríem. El mencionat marquès de Villaverde i gran d'Espanya, Francis Franco, ha anunciat també que, si fa falta, la família durà la causa de la protecció de la seva mòmia al Tribunal Europeu de Drets Humans. En són perfectament capaços, a un gran d'Espanya no li ve d'aquí.

Com és propi de cert llenguatge eclesiàstic, de les declaracions del prior resulta que el més substantiu és l'adjectiu. "Inviolable", ha dit. No podem pensar que hagi escollit aquesta paraula a l'atzar, ara que surten casos de religiosos violadors i abusadors pertot arreu. Ni tampoc que no pensés en els cossos dels milers de persones assassinades pel seu custodiat Franco durant la Guerra Civil i la dictadura, i que es veu que sí que eren perfectament violables. Aquests no tan sols no tenien cap orde religiós que els emparés, sinó que sovint apareixien sacerdots a beneir les seves execucions. Ni que no tingués presents les dones que van ser violades també durant la guerra, com a botí de conquesta, i que ho van continuar essent durant la dictadura per falangistes que no faltaven mai a missa els diumenges i les festes de guardar. No és possible que no pensés en les víctimes dels crims del franquisme. Aquest “inviolable” els anava dedicat, a ells i als seus familiars. Aquest “inviolable” és la petita i estudiada venjança particular del prior Cantera contra la legislació sobre memòria històrica. El dictador, fins i tot momificat, és inviolable perquè nosaltres ens encarreguem que sigui així.

Les paraules del prior serveixen també per recordar-nos que a Espanya només són inviolables Franco i els seus successors directes, el rei emèrit Joan Carles i l'actual, Felip. Aquests perquè així ho consagra la Constitució, i el primer, perquè està enterrat en un mausoleu que es va fer construir ell mateix i que és pagat amb els impostos de tots els espanyols. I tant que hem fracassat amb Franco: i no només Pedro Sánchez, ho tornem a dir. És curiós que el ministre Borrell estigui tan preocupat per una segona llegenda negra d'Espanya que, segons ell, divulguen els independentistes a l'estranger. La segona llegenda negra, de fet, no és cap llegenda sinó una realitat asfixiant, i no és la segona sinó que és la de sempre. Si els independentistes volguessin inventar-se-la i divulgar-la, no els sortiria ni la meitat de bé.