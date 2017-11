Pillatge i 155

Pillatge és l’apropiació dels béns d’altres persones o institucions per mitjà de la força, com a conseqüència d’una victòria política o militar. És exactament el que ha decidit fer el PP aprofitant la que ells consideren la seva gran victòria política, l’aplicació de l’article 155 contra l’autogovern i les institucions catalanes. I n’és una demostració la reclamació de les obres de Sixena per part del satisfet ministre portaveu i de Cultura, Méndez de Vigo, i la reclamació a diverses entitats de l’àmbit de la cultura i de la comunicació de l’IVA de les subvencions i l’IVA deduït en anteriors exercicis, en aquest cas del sempre creatiu ministre Montoro, el de l’amnistia per a grans defraudadors fiscals que va resultar ser inconstitucional (tot i que el TC només va emetre una sentència en aquest sentit quan el delicte ja havia prescrit).

Aplicar un instrument com el 155 no és qualsevol cosa, com es vanta a les entrevistes Mariano Rajoy, que ha arribat a subratllar que un fet com aquest no s’havia produït “des de la Segona Guerra Mundial”. Ignorem a quin episodi d’aquesta guerra es referia, si és que es referia a cap en concret. Sí que sabem que a Espanya, durant els anys que va durar el conflicte, el dictador Franco i el seu flamant govern estaven molt ocupats administrant la seva victòria militar a la Guerra Civil, que va consistir bàsicament en una onada de repressió ferotge contra la ciutadania en general i contra la cultura catalana molt en particular. Ja que és el mateix Rajoy el que proporciona aquesta referència cronològica (anys 1939-1945), l’analogia no és gratuïta. Aquells varen ser anys de persecució ideològica, judicis-farsa sense cap garantia, empresonaments per motius estrictament polítics i exilis, per si tot això els sona. I de pillatge a mans plenes, per descomptat.

La reclamació de l’IVA de les subvencions al Festival Temporada Alta, al MNAC, al Teatre Lliure, al Mercat de les Flors i al CCCB, com la de l’IVA deduït a la CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio), no és més que la reparació per la via fiscal de les concessions que el PP i Cs varen sentir que havien hagut de fer en el moment inicial del 155. El desmantellament del teixit cultural català (del qual evidentment els mitjans públics formen part substantiva) és un dels trofeus més cobejats pel nacionalisme espanyol, que no en té prou menystenint la llengua catalana i la cultura que es fa en aquest idioma ja des de la mateixa Constitució (que consagra només el dret d’usar-la, enfront del deure de conèixer l’espanyol), sinó que necessita arrasar-la, com diu Albiol, per donar-se per satisfet. I la incautació per decisió ministerial de les obres de Sixena no és més que una exhibició impúdica del vell ordeno y mando castrense, que es perpetra encara que sigui al preu de causar la destrucció de les obres en qüestió. És previsible, en fi, que visquem més casos de pillatge durant les tres setmanes que falten fins al 21-D, que seran molt llargues. I cal recordar que no hi ha cap data fiable sobre la fi de l’aplicació del 155.